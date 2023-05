Lennert Van Eetvelt schrijft nu ook slotetappe en eindklassement op zijn naam in Frankrijk

Eentje is geentje, moet Lennert Van Eetvelt gedacht hebben. Na een knappe zege gisteren, heeft de jonge Belg vandaag nu ook nog de slotetappe van de Alpes Isère Tour gewonnen. Van Eetvelt kwam net als gisteren solo aan in de beloftekoers. Hij stelde zo de overwinning in het eindklassement veilig.