Lennert Van Eetvelt spoelt lastige periode door met knappe zege in Franse beloftenkoers

De zaak rond Lennert Van Eetvelt begon in april. Tijdens de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var vroeg de Franse dopingautoriteit meer uitleg over een substantie die in zijn urine gevonden was.

Het ging om een toegelaten substantie in een neusspray, die de 21-jarige renner van Lotto-Dstny ook vermeld had op het dopingformulier. Van Eetvelt werd even op non-actief gezet door zijn team, maar werd al snel vrijgesproken in de zaak.

In de Alpes Isère Tour (2.2) kwam Van Eetvelt deze week opnieuw in competitie. Donderdag toonde hij zijn goede benen al met een 7e plek, zaterdag pakte hij uit met een groots nummer.

In de heuvelachtige vierde rit reed hij weg van de concurrentie en soleerde hij naar de winst, voor DSM-toptalent Oscar Onley. Aan de aankomst had hij 55 seconden voorsprong. Van Eetvelt gaat zondag de slotetappe in als leider.