Zaak van de baan voor Lennert Van Eetvelt: "Ligt nu gelukkig achter ons"

Drie weken geleden kreeg Lennert Van Eetvelt het benauwd. Na een controle op 19 februari tijdens de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var vroeg de Franse dopingautoriteit meer uitleg over een substantie die in zijn urine gevonden was. Het ging om een toegelaten substantie in een neusspray, die de 21-jarige renner van Lotto - Dstny ook vermeld had op het dopingformulier. De ploeg haalde Van Eetvelt even uit koers, nu mag hij weer wedstrijden rijden. De jonge klimmer kon de voorbije weken het gebruik van z’n neusspray perfect staven en het AFLD volgde deze verklaring. "De zaak is daarmee van de baan en Lennert komt nu zo snel mogelijk weer in competitie uit", laat Lotto-Dstny weten.

Van Eetvelt: "Ik was een beetje verontwaardigd"

"Ik gebruik deze neusspray sporadisch in overleg met de dokter", legt Lennert Van Eetvelt uit. "Het was voor mij dan ook een verrassing dat het AFLD vragen stelde, want eigenlijk hoef ik me daar niet voor te verantwoorden. Ik kon perfect uitleggen waarom en hoe vaak ik de spray gebruik. De dokter schrijft deze spray voor de behandeling van mijn allergieën voor." "De substantie die in mijn urine werd gevonden was perfect verklaarbaar door dit medisch gebruik", gaat Van Eetvelt voort. "Het AFLD kon zich daarin vinden en geeft daarom geen verder gevolg aan de zaak. Logisch, want er was niets aan de hand en ik ben een beetje verontwaardigd dat hier een zaak van is gemaakt." "Maar goed, dit ligt nu gelukkig achter ons en ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen. Ik wil dit nu zo snel mogelijk achter mij laten", besluit de klimspecialist, die op 24 mei weer koerst. Dan rijdt hij de Alpes Isère Tour in... Frankrijk.

Ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen. Ik wil dit nu zo snel mogelijk achter mij laten. Lennert Van Eetvelt

Ploeg: "Blij dat zaak zo snel is opgevolgd"