Victor Campenaerts maakt comeback in Dauphiné: "Ik wil dit seizoen nog een koers winnen"

"De Sierra Nevada was een stevig nieuw begin, maar ik voelde me steeds verbeteren. Ik kwam van zo ver dat elke dag een overwinning was."

Mijn enige ambitie in de Dauphiné is om uit te rijden.

Campenaerts over zijn doelen in 2023

Zondag in de Dauphiné mag Campenaerts voor het eerst sinds lang weer een rugnummer opspelden. "Maar mijn enige ambitie is om de koers uit te rijden. Hoger moet ik de lat niet leggen."

"Ik ben tevreden met niveau dat ik nu heb. Het meest optimistische plan dat we maakten bij het aanvatten van mijn revalidatie was om te hervatten in de Dauphiné. Dat lukt nu dus."

"De last in de rug is nog niet honderd procent weg maar is wel onder controle. Alles lijkt erop te wijzen dat ik een rittenkoers van acht dagen kan overleven."

"Als alles voorspoedig verloopt, ga ik na de Dauphiné twee weken op hoogtestage. Dan volgt voor mij het BK op de weg, de Franco-Belge en de Ronde van Roemenië."

Op het BK tijdrijden zal hij niet de degens kruisen met onder meer Remco Evenepoel. "Ik trainde al een hele tijd niet meer op de tijdritfiets."

De echte doelen van Campenaerts liggen verderop in de zomer. "Ik wil in de Benelux Tour en de Ronde van Spanje wel op niveau zitten. Mijn seizoen zal geslaagd zijn als ik nog een of andere koers kan winnen."