Victor Campenaerts moet nog minstens een maand van zijn fiets blijven

Na een val in de Bredene Koksijde Classic moest Campenaerts een kruis maken over zijn voorjaar. Hij liep daarbij een breukje in zijn lendenwervelkolom op. Intussen zit hij al twee weken thuis en zijn ploeg heeft een kleine update gegeven over zijn herstel.

"Het zal nog ongeveer vier weken duren voor het breukje in zijn wervel hersteld is", klinkt het. "Hij zal dus minstens nog een maand duren voor hij weer kan beginnen te fietsen op de rollen."

"Hij werkt wel al aan zijn mobiliteit met wat crosstraining en volgende week begint hij met aquajogging."

"Victor voelt zich elke dag beter, maar we willen geen risico's nemen tijdens zijn revalidatie. Het is nog te vroeg om te voorspellen wanneer hij weer zal kunnen koersen."