Zwaar verdict voor Victor Campenaerts na val: einde voorjaar door breukje in wervelkolom

Het voorjaarsplan van Victor Campenaerts wordt voortijdig afgeblazen. De renner van Lotto-Dstny was in de Bredene Koksijde Classic betrokken bij een valpartij en werd meteen overgedragen naar het ziekenhuis. Het verdict: een breukje in zijn wervelkolom en het einde van zijn voorjaar. "Ik zal nu van thuis moeten toekijken", vertelde hij in een statement.