Wereldkampioen Bagnaia triomfeert voor eigen volk in MotoGP

Voor Bagnaia is het de derde zege van het seizoen op zes WK-manches. Hij verstevigt ook zijn koppositie in het WK, zijn dichtste achtervolger, Marco Bezzecchi, was pas achtste.



Bagnaia, die gisteren ook al de beste was in de sprintrace, domineerde vanaf de polepositie van start tot finish. Die eerste plek op de startgrid pakte hij ook al met een ronderecord.



Hij moest vandaag maar even de kop aan de Australiër Jack Miller laten na een geweldige start, maar nam snel weer over om onbedreigd naar zijn 14e MotoGP-zege te rijden.



Het drama in het slot kwam van de Marquez-broers, zowel Marc (Honda), als Alex (Aprilia) ging onderuit. Marc Marquez miste zo het podium.