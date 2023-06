Verstappen parkeert zich makkelijk op de pole in Spanje, Leclerc pas 19e

Dat de snelste tijd van Max Verstappen zou komen tijdens deze kwalificaties was geen verrassing. Hij had alle oefensessies al gedomineerd. Tijdens de laatste vrije trainingen hing er nog regen in de Spaanse lucht, maar tijdens de kwalificaties droogde de baan op.

De Nederlander klokte af in 1'12"272, bijna een halve seconde sneller dan zijn eerste belager. "De auto voelde heel goed vandaag", gaf Verstappen een simpele verklaring voor zijn dominantie.

Voor de 25-jarige Verstappen is het zijn 4e pole van het seizoen (na Bahrein, Australië en Monaco) en de 24e uit zijn carrière.

Verrassender is misschien de rest van de top 3. Carlos Sainz kon voor eigen publiek de 2e plaats pakken in zijn Ferrari n Lando Norris zette de 3e tijd neer in de McLaren. Toen hij dat na de race te horen kreeg, sprak zijn reactie boekdelen: "Huh, wat? Echt waar? Interessant...".

Pierre Gasly (Alpine) start naast hem, Lewis Hamilton (Mercedes) vertrekt vanaf de 5e plek morgen.

Charles Leclerc (Ferrari), vorig jaar nog de polesitter in Spanje, viel al af in het eerste deel van de kwalificaties. De Monegask had probelemen met zijn auto en kwam niet verder dan de 19e chrono. In de punten rijden wordt voor hem dus een opgave morgen.

Ook Sergio Perez (Red Bull) deed het niet al te best. De ploegmaat van Verstappen ging tijdens Q2 het grind in. Hij start morgen als 11e. Thuisfavoriet Fernando Alonso is 9e. Ook zijn Aston Martin kwam niet ongeschonden uit Q2 en zo kon hij tijdens Q3 zijn kansen niet meer echt verdedigen.