BEKIJK: Michy Batshuayi schenkt Fenerbahçe met twee goals eigenhandig de Turkse beker

De finale kon niet slechter beginnen voor Basaksehir: in de openingsminuut omspeelde Batshuayi doelman Sengezer en werkte hij de 1-0 binnen.

Nog voor het halfuur sloeg "Batsman" opnieuw toe. Onze landgenoot kon na mistasten van de Basaksehir-goalie de bal simpel binnentikken.

De bezoekers bakten er weinig tot niets van en dat was het sein voor Emre Belozoglu om al in de 34e minuut een driedubbele wissel door te voeren, met onder meer Adnan Januzaj die in de strijd gegooid werd.

Die strijd bleek evenwel al gestreden. Doelpunten vielen er niet meer, het bleef bij de 2-0.

Fenerbahçe mag zo voor de zevende keer de Turkse beker in de prijzenkast plaatsen, terwijl Januzaj en co. een eerste eindzege in rook zagen opgaan.