Dries Mertens verovert op zijn 36e zijn allereerste landstitel met Galatasaray

Op het palmares van Dries Mertens staan wel de beker met PSV en de Coppa Italia met Napoli, maar een landstitel ontbrak vooralsnog. Die leemte kan de Rode Duivel eindelijk opvullen.

Met Galatasaray mag Mertens zijn allereerste landstitel vieren. Een 1-4-zege bij middenmoter Ankaragucu volstond om eerste achtervolger Fenerbahçe op afstand te houden. Voor Galatasaray is het de 23e titel, maar wel pas de eerste prijs in vier jaar. Vorig jaar eindigde het pas 13e.

Topschutter Mauro Icardi was opnieuw van goudwaarde voor de "Leeuwen" met twee doelpunten. De aanvaller die wordt gehuurd van PSG, was goed voor 21 goals en 7 assists. In zijn laatste 9 matchen scoorde hij maar liefst 13 keer.

Fenerbahçe, de grote rivaal met 19 titels, had gehoopt om in het rechtstreekse duel van zondag nog de kroon over te nemen, maar zal getuige zijn van het titelfeest van Galatasaray voor eigen publiek.