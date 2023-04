BEKIJK: Goal en assist van Dries Mertens brengen Galatasaray weer stap dichter bij titel

Galatasaray investeerde dit seizoen zwaar in grote namen om eindelijk nog eens kampioen te worden en die gewaagde strategie lijkt zijn vruchten af te werpen.



Twee van die dure vogels zetten Galatasaray op bezoek bij Alanyaspor op 1-2. Een heerlijke assist van Dries Mertens en de feilloze afwerking van Mauro Icardi.



Kort na de rust deed Mertens zelf de boeken helemaal dicht. Hij kreeg de bal op zo'n 20 meter van het doel en ondanks dat hij uitgleed bij het moment van trappen, was doelman Runarsson (ex-OHL) toch geklopt.



Mertens werd niet veel later gewisseld, dus zo werd hem de mogelijkheid ontnomen om verder aan zijn statistieken te werken. Na de 1-4 neemt Galatasaray een voorsprong van 9 punten op Fenerbahçe, dat wel een match minder heeft gespeeld.