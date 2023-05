Michy Batshuayi helpt Fenerbahçe met goal en assist aan ticket voor Turkse bekerfinale

In de heenwedstrijd drie weken geleden kwamen Sivasspor en Fenerbahçe niet tot scoren. Het was aan Fenerbahçe en Michy Batshuayi om de klus in het eigen Sukru Saracoglu-stadion te klaren.

Dat lukte ook. Kadioglu scoorde vlak na rust de 1-0, Batshuayi deed er op het uur nog eentje bij en bediende vijf minuten voor tijd King voor de 3-0-eindstand. Onze landgenoot mocht in de 90e minuut onder applaus naar de kant.

In de finale neemt Fenerbahçe het op tegen het Basaksehir van Adnan Januzaj of Ankaragücü, die donderdag hun terugwedstrijd afwerken. Basaksehir won de heenwedstrijd met 1-0, met Januzaj in de basis. De finale wordt op 1 juni gespeeld.

Fenerbahçe won al zesmaal de Turkse beker en kan dus op jacht naar het zevende exemplaar, de eerste sinds 2013. Galatasaray is recordhouder met 18 Turkse bekers.

In de Turkse competitie moet Fenerbahçe het Galatasaray van Dries Mertens laten voorgaan. Het staat 5 punten achter met nog 3 speeldagen te gaan.