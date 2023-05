Dries Mertens "dolgelukkig" met titel, vrouw Kat Kerkhofs: "Hier heeft hij 20 jaar voor gewerkt"

Op zijn 36e prijkt er eindelijk een landstitel op het palmares van Dries Mertens. In zijn eerste seizoen bij Galatasaray wint hij de Turkse Süper Lig.

"Ik ben heel blij", zei Mertens na de 1-4-zege op het veld van Ankaragucu. "We eindigen de competitie als kampioen. We hebben het werk waaraan we waren begonnen, niet onafgewerkt gelaten."

"Ik voel me ongelooflijk gelukkig. Deze wedstrijd was voor mij de meest memorabele match van het seizoen."

Ook zijn vrouw Kat Kerkhofs leefde thuis mee met de kleine Ciro Mertens. Ze hield het niet droog na het laatste fluitsignaal.

"Hier zag ik hem 20 jaar voor werken", schreef ze op Instagram. "Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik nu ben."