De grote kraker op Roland Garros: "Publiek zal achter Alcaraz staan. En Djokovic heeft dat graag"

Tennisliefhebbers hebben er al het hele toernooi naar uitgekeken, vanmiddag is het zover. Rijzende ster Carlos Alcaraz en 22-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic kruisen de degens op Roland Garros. Onze commentator Dirk Gerlo zet de twee kampioenen tegenover mekaar en ziet Alcaraz (lichtjes) als favoriet.

Toen het schema van het Franse grandslamtoernooi bekend werd, keken de tennisfans meteen naar de halve finales. Daar zouden Carlos Alcaraz en Novak Djokovic mekaar treffen. Djokovic kent u. Hij grossiert in grandslamtitels en heeft in zijn carrière al epische duels uitgevochten met oudgedienden Roger Federer en Rafael Nadal. Alcaraz is goed op weg om in de voetsporen te treden van de tennismaestro's. De jonge Spanjaard zet arena's in lichterlaaie met zijn enthousiast en energiek spel, afgekruid met verfijnde dropshots.

Vanmiddag staat de kraker Alcaraz - Djokovic op het programma van Roland Garros. "De clash der generaties", noemt onze tenniscommentator Dirk Gerlo de affiche. "Toen Djokovic in 2008 op de US Open zijn eerste grandslamtoernooi won, was Alcaraz 5 jaar oud." 15 jaar later staat de Spanjaard voor het eerst in de halve finales op Roland Garros. Gerlo: "Uiteraard missen we de geblesseerde Rafael Nadal, maar die leemte lijkt Alcaraz in geen tijd op te vullen." "Er lopen in Parijs nog veel Spaanse tennisfans met een T-shirt "Vamos, Rafa" rond. Zij scharen zich nog achter Alcaraz. 80 procent van het publiek zal voor de Spanjaard supporteren." Geen nadeel voor een krijger als Novak Djokovic. "Neen", weet onze tennisreporter. "Djokovic heeft dat graag. Hij trekt zich op aan moeilijke omstandigheden, aan vijandigheid. Dan zie je hem groeien."

Carlos Alcaraz kan in Parijs op de steun van de Spaanse fans rekenen.

Energie vs. ervaring

Carlos Alcaraz (20) heeft al indruk gemaakt in Parijs. "Hij maakt het meeste indruk", ziet Dirk Gerlo.

"Alcaraz staat met heel veel goesting te tennissen. Na zijn kwartfinale kon de match tegen Djokovic niet snel genoeg beginnen. Hij bulkt van de energie."

"Fysiek is Alcaraz ongelooflijk sterk", gaat Gerlo voort. "Hij jaagt op elke bal en hij haalt verwoestend uit."

"In de kwartfinales riep Tsitsipas om zijn vader. Hij wist niet hoe hij die harde slagen moest aanpakken."

Vlijmscherpe services? Daar weet Djokovic wel raad mee. "Tsitsipas speelde te afwachtend tegen Alcaraz. Dat zal Djokovic niet doen", denkt Gerlo.

"Hij kan fantastisch retourneren en zal de jonge Spanjaard meteen onder druk proberen te zetten op zijn opslag." "Djokovic worstelt wat met zichzelf in Parijs", ziet onze commentator, "maar onderschat hem niet. Telkens weet hij een scheve situatie recht te zetten. Vijf keer speelde hij al een tiebreak dit toernooi, vijf keer won hij die." "Djokovic is en blijft een kei in wedstrijden om 3 gewonnen sets. Hij weet als geen ander dat tennis een spel is van ups en downs. Djokovic houdt van marathonwedstrijden. Dan komt hij erdoor."

Djokovic weet als geen ander dat tennis een spel is van ups en downs. Hij houdt van marathonwedstrijden. Dirk Gerlo

"Djokovic laat zich wel vaker op directe fouten betrappen", merkt Dirk Gerlo op. "Op dat vlak staat Alcaraz veel regelmatiger te tennissen. Daarom schuif ik hem vanmiddag als favoriet naar voren." Rond 14.45 uur kruisen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic de degens op Roland Garros.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic ranking 1 3 leeftijd 20 36 grandslamtitels 1 22 grandslamfinales 1 33 toernooizeges 2023 4 2 beste resultaat in Parijs HF (2023) W (2016+2021)