De recordjager, de kroonprins of een outsider: wie vult de leemte van Nadal op in Parijs?

Nummer 3 voor Djokovic in Parijs?

Toch schrijven de connaisseurs Djokovic niet af voor een 3e triomf in Parijs. Integendeel.

Novak Djokovic ? De Servische topspeler aast op het record van 23 grandslamzeges, maar de laatste weken sukkelt hij met zijn elleboog. Hij zei af voor het graveltoernooi van Madrid en zijn rentree in Rome eindigde in de kwartfinales.

Djokovic won Roland Garros in 2016 en 2021.

"Fysiek zal Djokovic klaar zijn", twijfelt Van Herck niet. "Djokovic is en blijft een heel complete tennisser, die erg goed beweegt. Een puncher die als geen ander kan counteren."

"In het begin van het seizoen was Djokovic weer de beste van het pak", pikt Filip Dewulf in. "Nu heeft hij wat moeite om weer op temperatuur te raken, maar hij zal in vorm zijn voor Roland Garros."

Of de eerste voor kroonprins Alcaraz?

"Alcaraz wordt de te kloppen man", zegt Djokovic over de US Open-winnaar.

De 20-jarige Spanjaard won dit jaar de graveltoernooien van Madrid en Barcelona en jaagt in Parijs op zijn allereerste kroon.

Ze noemen Alcaraz de dropshotkoning. Dat wapen is al eeuwen oud, maar Alcaraz heeft die skill geperfectioneerd.

In de podcast Dubbelspel steekt Filip Dewulf de loftrompet over Alcaraz. "Hij legt veel variatie in zijn spel, ook op belangrijke momenten", ziet de halvefinalist van 1997.



"De laatste jaren gaan spelers steeds verder staan om de kanonskogels op te vangen. Het dropshot is daar een antwoord op. En die durft Alcaraz op grote momenten te gebruiken."



"Hij durft ook naar het net te komen", gaat Dewulf voort. "Hij kan met zijn forehand uithalen, hij is lenig, hij is explosief... het is een totaalpakket."