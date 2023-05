Daniil Medvedev wint in Rome voor het eerst een toernooi op gravel

Daniil Medvedev had nog geen wedstrijd kunnen winnen in zijn 3 vorige deelnames aan het toernooi van Rome. De Rus had ook nog nooit in zijn carrière een toernooi op gravel kunnen winnen (18 titels op hardcourt, 1 op gras).

Maar daar maakte hij allebei komaf mee deze week in Rome. In de finale - die met enkele uren uitgesteld moest worden door de regen - was hij in twee spannende sets te sterk voor de jonge Deen Holger Rune.

De vermoeidheid leek zich wat meester te maken van de 20-jarige Rune, die in de kwartfinales Novak Djokovic had uitgeschakeld, en Medvedev toonde geen genade. Dankzij de overwinning springt Medvedev maandag naar de tweede plaats van de ATP-ranking, achter de nieuwe nummer 1 Carlos Alcaraz.

"Ik had nooit gedacht dat ik een Masters 1000 zou kunnen winnen op gravel", gaf Medvedev toe. "Ik haatte die ondergrond en had er een hekel aan om erop te spelen. Ik voelde me er niet goed op, niets lukte. Maar hier lukte plots alles."