Een feestje in eigen land: Spanjaard Carlos Alcaraz triomfeert op toernooi van Barcelona

Carlos Alcaraz had wat tijd nodig om het juiste ritme te vinden in zijn 12e ATP-finale. De Spanjaard werd al vroeg in de 1e set gebroken, maar herstelde al snel het evenwicht.

Tsitsipas moest vervolgens de wet van de sterkste ondergaan en verloor de 1e set met 6-3. Ook in set 2 was Alcaraz baas. Tsitsipas kon geen enkel breakpunt afdwingen en moest in het 5e spelletje zelf zijn opslag inleveren. Dat bleek fataal, want Alcaraz stoomde door naar de winst.

Voor Alcaraz was het zijn 2e overwinning op rij in Barcelona. De 19-jarige Spanjaard heeft nu 9 van zijn 12 ATP-finales gewonnen. Eerder dit jaar was hij ook al de beste in Indian Wells en Buenos Aires.

Voor Tsitsipas (24) is het al zijn 3e nederlaag in de finale in Barcelona. In 2018 en 2021 beet hij in het zand tegen Rafael Nadal. Tsitsipas heeft ook nog geen enkele keer kunnen winnen van Alcaraz. De Spanjaard heeft alle 4 de confrontaties met de Griek gewonnen.