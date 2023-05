Rafael Nadal past voor Roland Garros en stopt in 2024: "Wil op goeie manier afscheid nemen"

"De blessure die ik opliep in Australië is niet geëvolueerd zoals we hadden verwacht", opent Rafael Nadal zijn persbabbel.

"Roland Garros wordt onmogelijk. Ik zal er na vele jaren niet meer bij kunnen zijn. Het toernooi betekent veel voor me, dus is het ook een moeilijke beslissing."

"Ik neem enkele maanden een pauze", zegt de Spanjaard, die zo ook verstek laat gaan voor Wimbledon.

"De afgelopen jaren waren zwaar op persoonlijk niveau. Hoewel ik overwinningen bleef behalen in het buitenland, was "de dagelijkse arbeid" verrichten in de nasleep van de pandemie erg moeilijk."