Carlos Alcaraz boezemt tegenstand schrik in met wervelend vertoon in kwartfinale tegen Tsitsipas

Knipper niet te vaak met je ogen, of je hebt een flitsende actie gemist van Carlos Alcaraz.



De Spanjaard speelt een sensationeel toernooi op het gravel in Parijs. Dat zal ook Stefanos Tsitsipas geweten hebben.



"Niet normaal. Indrukwekkend. Meesterlijk." Allemaal woorden die uit de commentaarcabines rolden op Roland Garros. En ook het scorebord gaf de masterclass van het nummer 1 van de wereld goed weer.



Na twee sets met telkens een halfuurtje tennis hijgde Tsitsipas uit. De Griek werd van links naar rechts gestuurd door zijn tegenstander en kon slechts 3 opslagspelletjes in handen houden.



Wanneer Alcaraz ook in de derde set meteen doorstoomt naar 3-0, zocht het nummer 5 van de wereld even steun bij het publiek. Het leverde hem zowaar een tiebreak op, maar geen plek in de halve finale. Die is voor het eerst in zijn carrière voor Alcaraz.



En dus wacht er een titanenclash met Novak Djokovic die het Parijse gravel laat daveren.