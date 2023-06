Novak Djokovic mept zich na moeizame start richting halve finales

Novak Djokovic begon de match met zijn eerste setverlies in deze editie van Roland Garros.

Ei zo na stond hij er twee in het krijt, maar met een perfecte tiebreak (7/0) knokte hij zich weer in de wedstrijd.

"Het kantelmoment in de match", wist Djokovic zelf ook. "Die tiebreak liep als een trein. Elk punt leek perfect uitgetekend voor mij."

Nadat hij de bordjes in evenwicht had gehangen, maakte Karen Chatsjanov niet veel kans meer. Djokovic had zichzelf wakker geschud en tenniste minstens een klasse hoger.

"Die eerste twee sets waren waarschijnlijk mijn slechtste sets van het toernooi. Daarna heb ik de match in handen kunnen nemen."

"Een match winnen die je aan het verliezen was, geeft een boost aan vertrouwen. Zeker op een grandslamtoernooi."

"Voor de volgende match zal ik beter voorbereid zijn", zegt Djokovic. "Want in de halve finales moet ik zeker beter uit de startblokken schieten."