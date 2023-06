VIDEO: De kogel van Alderweireld die Antwerp naar de hemel schoot

"Dit is het strafste wat ik ooit heb meegemaakt." Zo omschreef Peter Vandenbempt de oerknal van Toby Alderweireld, die al wat rood en wit is in vuur en vlam zette afgelopen zondag. Geniet na van hét moment van de eeuw voor iedereen die Antwerp een warm hart toedraagt, onder begeleiding van Peter Vandenbempt en Tom Boudeweel.