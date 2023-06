De titelgoal van Alderweireld zoals u ze nog niet hoorde: met de stem(men) van Luk Wyns

Toby Alderweireld, de man van 't Stad, knalde Antwerp zondag naar de zevende voetbalhemel. Een delirium voor regisseur, acteur en Antwerp-dier Luk Wyns. In 2017 bracht hij al een film uit over de promotie van de Great Old, zes jaar later mag hij de dubbel vieren met rood en wit. Speciaal voor Sporza becommentarieerde Wyns de titelgoal, zoals alleen hij dat kan.