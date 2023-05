In 1983 triomfeerde Yannick Noah op Roland Garros: "Frankrijk wacht al 40 jaar op opvolger"

Vorige week zaterdag op "Le court Philippe Chatrier" groot feest voor Yannick Noah. En ook in het finaleweekeind van Roland Garros, huldiging van de 63-jarige Fransman.



De reden: op 5 juni 1983, om vijf over half zes - 40 jaar geleden dus - versloeg Noah de Zweedse titelverdediger Mats Wilander en zorgde hij voor een collectief Frans delirium.



Noah maakte een einde aan een Franse droogte die had geduurd van meteen na de Tweede Wereldoorlog en Marcel Bernard, de laureaat in 1946.



Noah was in 1983 al een vijftal jaar prof en een gevestigde waarde op het circuit. Hij had al een tiental toernooien gewonnen, in Parijs al twee kwartfinales gespeeld en was in 1983 een schaduwfavoriet.



Wilander, die het jaar daarvoor als 17-jarige het toernooi had gewonnen, John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl en Guillermo Vilas werden grotere kansen toegemeten.



Maar Noah was duidelijk in bloedvorm. Hij had in de aanloop al de graveltoernooien in Madrid en Hamburg gewonnen. En in Parijs ging Noah als een wervelwind van start. Tot en met de 1/8e finales verloor hij geen set tegen Anders Jarryd, Victor Pecci, Pat Dupré en John Alexander.

(lees voort onder de foto)