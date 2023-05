Parijse publiek stuwt Monfils naar mirakel: hij draait 0-4 achter in set 5 nog om

Monfils, ondertussen teruggevallen naar de 394e plaats van de wereld, kon enkel door zijn beschermde ranking een plekje op de hoofdtabel bemachtigen. De publiekslieveling en showman, die al bijna een jaar niet meer kon winnen, maakte een verloren 1e set goed met winst in de 2e en 3e set dankzij agressiever tennis en flarden van zijn oude glorie, van de fantast die in 2008 de halve finale speelde in Parijs. Bij 4-2 voor leek hij set 3 op zak te hebben tegen de nummer 42 van de wereld, maar Baez brak op love én dwong 3 setpunten af bij 4-5, 0-40, maar Monfils serveerde ze - tot groot jolijt van het chauvinistische publiek - een voor een weg. In een formidabel 12e game had hij zelf ook 3 setpunten nodig om het af te maken: 7-5. (lees voort onder tweet)

Matchbal: sound on!

Die inspanningen kostten moeite, de vermoeidheid sloeg toe, de krampen trokken tot in Monfils' oren. Baez, die vorig jaar 2 sets tegen 0 voorstond tegen Alexander Zverev en in set 5 een matchpunt liet liggen, rook bloed.



Geen half uur later stonden de bordjes weer gelijk: 6-1. Baez stoomde door, Monfils leek een vogel voor de kat, hij verloor meteen zijn opslag in het eerste spelletje van set 5 en werd meteen opnieuw gebroken.



Bij 0-4 achter en 30-40, op 1 puntje van 0-5, vond hij - voortgestuwd door een uitzinnig publiek - toch nog wat laatste krachten. Hij maakte er 1-4 van en won daarna 8 punten op een rij. Met een nieuwe break maakte hij er 4-4 van.



De toeschouwers stonden op de banken, zongen de Marseillaise en gingen uit hun dak.



Het kalf leek alsnog verdronken, toen Baez op love door de opslag van Monfils ging en bij 5-4 mocht serveren voor de match. Dat was evenwel zonder een ontketende Monfils gerekend, die amper nog kon lopen. Hij pompte nog een keer alle drama en emotie van de baan door zijn aders en won 3 spelletjes op een rij. Het publiek werd gek.



Met een backhand passing langs de lijn maakte Monfils het fraai af, hij liet met zijn vinger in de lucht duidelijk verstaan dat het publiek hem had geholpen, strompelde naar het net voor de handshake, maar moest dan toch even gaan liggen.



In de volgende ronde wacht wel een heel hoge berg: Holger Rune, nummer 6 van de wereld. Dat wordt wellicht opnieuw vuurwerk. De jonge Deen houdt ook wel van een energieke pot tennis.