Dirk Gerlo sprokkelt verhalen op Roland Garros: Oudéa-Castéra van tennisbelofte naar Minister van Sport

Zegt de naam Amélie Oudéa-Castéra u iets? Als u de Franse politiek van nabij volgt wellicht wel. Oudéa-Castéra is de Franse Minister van Sport. Indien u nog nooit van haar gehoord hebt, geen erg.

Het is wel zeer de moeite waard om haar te leren kennen. Dit is het verhaal van een grote tennisbelofte die de meest invloedrijke figuur in de Franse sport is geworden.

Amélie Oudéa-Castéra is Parisienne, geboren in het 14° arrondissement, dat is niet zo ver van Roland Garros in het 16°arrondissement. Oudéa-Castéra begon al vroeg te tennissen. En met succes. In 1992 won ze Orange Bowl bij de –14 jarigen. De Orange Bowl in Florida wordt algemeen beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap bij de jeugd.

In ’93 speelt ze bij de junioren op de US Open en gaat ze er pas uit in de halve finales. Nog bij de junioren zal ze in 1994 zowel op Roland Garros als op Wimbledon de halve finale bereiken. In datzelfde jaar verslaat ze de latere grandslamkampioene Amélie Mauresmo en wordt ze Frans kampioene bij de –16 jarigen.