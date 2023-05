Komt het nog goed met David Goffin? "Hij kan nog altijd ongelofelijk goed tennissen"

In Parijs krijgt David Goffin (ATP-113) met Hubert Hurkacz (ATP-13) meteen een stevige horde voorgeschoteld. Ook vorig jaar was dat een duel in Parijs.

De Pool won toen de match in de derde ronde (7-5, 6-2 en 6-1). Enkele weken eerder had Goffin Hurkacz nog geklopt in Rome.