Meteen zware dobber voor David Goffin in 1e ronde, Elise Mertens treft qualifier op Roland Garros

David Goffin is de enige Belgische man op de hoofdtabel in Parijs. Hij speelde al twee keer tegen zijn opponent in ronde 1: Hubert Hurkacz.

Vorig jaar ontmoetten ze elkaar ook op het gravel van Roland Garros. De Pool won toen in de derde ronde met 7-5, 6-2 en 6-1. Vervolgens ging hij eruit tegen de latere Noorse finalist Casper Ruud. Nog in 2022 won Goffin op het gravel in Rome met 7-6 (10/8) en 7-6 (7/2) van Hurkacz.

De winnaar speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 39) of een qualifier.

Verder opent het Spaanse topreekshoofd Carlos Alcaraz (ATP 1) tegen een speler uit de kwalificaties. Hij kan in de halve finales op de Serviër Novak Djokovic (ATP 3) botsen, die jaagt op een 23e grandslamtitel.

De Rus Daniil Medvedev (ATP 2) zit in de andere tabelhelft. Veertienvoudig winnaar Rafael Nadal (ATP 15) zegde geblesseerd af en is er zo voor het eerst sinds zijn debuut in 2005 niet bij in Parijs.