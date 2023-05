Vader Zizou Bergs: "Voor het eerst krijgen wij als familie ook haatboodschappen"

Beledigingen op sociale media zijn schering en inslag, vertelt Koen Bergs. "Het gebeurt regelmatig, bijna altijd na een nederlaag", zegt hij. "Maar het is de eerste keer dat de familie van Zizou, en ik dus, zulke haatboodschappen ontvang. We weten dat ze van gokkers komen die geld verloren en alle besef van realiteit kwijt zijn." "Zizou ziet ze ook, maar hij heeft geleerd er afstand van te nemen." "Gezien het aantal reacties dat ik heb gekregen, merk ik dat heel veel mensen dit niet normaal vinden. Gelukkig maar."

Zizou Bergs: "Chaos in mijn hoofd"

Zizou Bergs (ATP-131) zei na zijn 6-3, 6-3-verlies tegen de Portugees Frederico Ferreira Silva (ATP-225) dat het een frustrerende wedstrijd was geweest. "Ik was goed begonnen, maar na de tweede break namen de emoties over."



"Het was chaos. Mijn hoofd was er vandaag niet bij vanwege privézaken waar ik niet te veel wil over zeggen. Ik miste wat agressiviteit."