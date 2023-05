Greet Minnen kan zich net niet plaatsen voor Roland Garros: "Moeilijk te verteren"

Greet Minnen verloor in 3 sets (6-3, 2-6 en 6-4) van de Oekraïense speelster Dajana Jastremska.

De ontgoocheling was groot bij de 25-jarige speelster. "Dit is moeilijk te verteren", vertelde Minnen na afloop aan "Jeu, Set & Podcast".

"Het was een wedstrijd op hoog niveau. Ze domineerde me in de eerste set, speelde heel agressief en maakte bijna geen fouten."

"Daarna vermande ik me. Ik werd zelf agressiever, nadat ik te lang afwachtend had gespeeld. Ik kon de trend keren", gaat Minnen voort.

"Ik heb echt spijt van de kansen die ik in de derde set heb gemist. Bij 4-3 in mijn voordeel had ik een break kunnen realiseren. Maar dat is tennis."

"Ik ben niet echt mentaal bezweken, want Jastremska begon opnieuw goed te spelen. Ze nam meer risico's, vooral met haar forehand."

"Mijn opslag heeft me niet geholpen. Ik won niet genoeg punten na mijn eerste bal", besluit Minnen, die hoopt om nog opgevist te worden als lucky loser voor het hoofdtoernooi van Roland Garros.