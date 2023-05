David Goffin mag dan toch rechtstreeks naar hoofdtabel Roland Garros

Goffin stond op de ranking van 17 april pas op de 99e plaats van de ATP-ranking, daags nadien kreeg de top 98 zijn ticket voor Roland Garros.

Hij moest dus hopen op een verstek om de kwalificaties te vermijden. Kwon (ATP-82), die sukkelt met zijn schouder, is zijn reddende engel. Goffin maakt zich op voor een 12e opeenvolgende deelname aan het gravelgrandslamtoernooi in Parijs mogen.



Vandaag staat onze landgenoot 95e. Hij probeert deze week vertrouwen te tanken op een Challengertoernooi in het Franse stadje Aix-en-Provence.



Op Roland Garros is zijn beste resultaat een kwartfinale in 2016. Vorig jaar haalde hij aan de Porte d'Auteuil de derde ronde (1/16e finales). Roland Garros vindt plaats van 22 mei tot 11 juni.