David Goffin moet zijn koffers pakken in Barcelona na verlies tegen Japanner Nishioka

David Goffin had zich dinsdag niet zonder moeite weten te plaatsen voor de 2e ronde na een driesetter tegen de Spaanse veteraan Feliciano Lopez, die dankzij een wildcard mocht deelnemen in Barcelona.

Mogelijk speelde die lange wedstrijd hem een dag later nog parten, want Goffin (ATP-99) was in de 2e ronde een maatje te klein voor de Japanner Yoshihito Nishioka, het 16e reekshoofd in Barcelona.

Nishioka was in ruim een uur klaar met Goffin, die een 6-1 en 7-5-nederlaag om de oren kreeg. In de 2e set gaf Goffin een 4-0-voorsprong nog uit handen.

Vorige week maakte de Belg nog zijn rentree na 7 weken blessureleed. Toen werd Goffin uitgeschakeld in de 1e ronde in Monte Carlo. Onze landgenoot is ook weggezakt naar de 99e plaats op de wereldranking.