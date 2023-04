David Goffin heeft 3 sets nodig om 41-jarige Feliciano Lopez te verslaan

David Goffin had in zijn eerste match op gravel van dit seizoen nog zijn meerdere moeten erkennen in het Argentijnse bijtertje Diego Schwartzman. Met Feliciano López kreeg hij in Barcelona opnieuw een gevaarlijke klant.



Lopez is vooral bekend omdat hij tussen 2002 en 2022 onafgebroken de hoofdtabel van alle grandslamtoernooien haalde.



De laatste jaren begint de leeftijd te wegen op de Spanjaard, wat ook wel mag als je 41 bent. In wat misschien wel zijn afscheid in Spanje was, liet hij in de 2e set tegen Goffin toch nog eens zijn grote klasse zien.



Lopez sleepte er nog een derde set uit, maar hierin was de tank helemaal leeg. Een bagel was het gevolg, misschien ook wel het eten dat hij na de match naar binnen speelde om weer op krachten te komen.



Na de match kreeg Goffin, die in de volgende ronde tegen de Japanner Nishioka speelt, minder nieuws te horen. Omdat hij is afgegleden naar de 99e plaats op de ranglijst moet hij op dit moment kwalificaties spelen voor Roland Garros. Goffin is wel de eerste reserve, dus de kans is groot dat hij alsnog rechtstreeks op de hoofdtabel geraakt.