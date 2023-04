Ex-trainer en oom Toni: "Nadal raakt fit voor Roland Garros"

Rafael Nadal (36) staat al sinds zijn nederlaag in de tweede ronde op de Australian Open aan de kant. De Spanjaard had last van zijn heup en zou zes tot acht weken out zijn, maar zijn comeback werd keer op keer uitgesteld. Zo moest hij recent nog verstek geven voor het toernooi in Madrid.

Roland Garros gaat eind mei van start en dus vreesden veel mensen voor de deelname van Nadal. Maar volgens Toni Nadal zal de recordkampioen wel degelijk aanwezig zijn in Parijs.

"Hij raakt klaar, denk ik", vertelde hij aan Radio Marca. "Het gaat goed met hem. Natuurlijk zou hij al veel liever weer aan het tennissen zijn, maar het gaat goed."

"Het klopt dat hij intussen al langer uit is dan voorspeld werd. Maar hij kreeg er ook nog wat complicaties bij. Hij is nog niet 100 procent klaar om weer toernooien te spelen, maar het scheelt niet veel meer."

Gravelkoning Nadal zou Roland Garros al voor de 15e keer kunnen winnen. "Maar als hij een kans wil maken, zou hij toch wel een beetje voorbereid aan de start moeten staan. Daarom is het doel om op de Masters 1.000 in Rome al mee te doen. Daarna kan hij dan iets proberen in Parijs."