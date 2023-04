Komt Roland Garros in gevaar? Nadal past voor Monte Carlo: "Ik ben nog niet klaar"

Ook zijn landgenoot Carlos Alcaraz, het nummer twee van de wereld, zal niet naar Monte Carlo afreizen. Bij zijn nederlaag in Miami tegen Jannik Sinner had hij de wedstrijd met pijn beëindigd.



De negentienjarige Alcaraz zegt last te hebben van posttraumatische artritis in de linkerhand en spierongemak in de wervelkolom. "Ik heb rust nodig om alles wat nog gaat komen, het hoofd te kunnen bieden", klinkt het.

De Canadees Felix Auger-Aliassime, het nummer zeven van de wereld, past dan weer met pijn in de linkerknie.

"Jammer genoeg moet ik afzeggen dit jaar. De voorbije weken sukkelde ik met de linkerknie en we hebben besloten dat het de slimste keuze is om een pauze in te bouwen. Zo kan ik volledig genezen en herstellen voor mijn volgende toernooi, in Madrid", schrijft hij op Instagram.