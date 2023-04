Rafael Nadal (36) stelt comeback nog maar eens uit: "Ik weet niet wanneer ik weer fit zal zijn"

De 2e ronde in Melbourne tegen de Amerikaan Mackenzie Donald in januari, dat was het laatste wapenfeit van Rafael Nadal op de tour. "Het zijn een paar moeilijke weken en maanden geweest", stelt de 22-voudige grandslamkampioen.



"De herstelperiode zou 6 tot 8 weken duren, we zitten nu in de 14e week. De realiteit is dat de situatie anders is dan verwacht."



"De blessure is nog steeds niet genezen en ik kan niet zo hard werken als nodig is om mee te doen. Ik was aan het trainen, maar nu hebben we een paar dagen geleden besloten om het roer een beetje om te gooien, nog een behandeling te doen en te kijken of het beter gaat."



Zo wordt zijn comeback weer uitgesteld. "De weken gaan voorbij en ik had de illusie te kunnen spelen in de graveltoernooien die zo belangrijk zijn in mijn carrière, zoals Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rome en Roland Garros."



"Ik kan geen deadline geven. Als ik wist wanneer, zou ik het doen, maar ik weet het niet."



Na het ATP 500-toernooi in Barcelona is Madrid dus het tweede toernooi dat Nadal in zijn thuisland op gravel mist. In het beste geval zal Nadal voor Roland Garros enkel het Masters 1.000-toernooi van Rome kunnen spelen, dat op 10 mei van start gaat.



Ook achter Roland Garros (28 mei-11 juni) staat na het bericht van vandaag een groot vraagteken.