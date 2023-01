Rafael Nadal: "Ik ben 6 tot 8 weken out met spierblessure"

"Ik heb medische tests gedaan na de nederlaag van gisteren", schrijft Nadal. "De MRI-scan toont een tweedegraadsblessure in de iliopsoas(spier) van mijn linkerbeen." Een ander woord voor iliopsoas is ook heup-lendenspier.



"Nu is het tijd voor sportieve rust en voor ontstekingsremmende kinesitherapie. De normale hersteltijd bedraagt 6 tot 8 weken."



Voor titelverdediger Nadal werd gisteren de tweede ronde van de Australian Open bruut de eindhalte. De 22-voudig grandslamkampioen raakte in zijn wedstrijd tegen Mackenzie McDonald in de tweede set geblesseerd en verloor uiteindelijk met 6-4, 6-4, 7-5. De Spanjaard gaf nadien toe dat hij zich "mentaal kapot" voelde na zijn exit.



Nadal werd bij 4-3 in de tweede set door zijn Amerikaanse tegenstander de hoek ingestuurd en hij probeerde de bal te halen door zich te strekken. Bij het reiken naar de bal deed de Spanjaard zich duidelijk pijn.



Met een bezorgde grimas bleef hij vervolgens bij de boarding staan en hij greep naar de zone rondom zijn linkerbovenbeen en linkerheup.



Na een behandeling buiten de baan pakte Nadal zijn racket weer op, tot genoegen van het publiek, maar hij bewoog allerminst vlot. Met risicovol en agressief tennis hield Nadal lange tijd stand in de derde set, maar uiteindelijk delfde hij het onderspit.