David Goffin uit top 100: kiest voor challengertoernooi om zich kwalificaties grandslamtoernooien te besparen

Na zijn vroege uitschakeling in Madrid – Goffin verloor er woensdag in de eerste ronde met tweemaal 6-4 van de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP-53) – zakt Goffin maandag uit de top 100 van de wereldranglijst.



Zo dreigt hij kwalificaties te moeten gaan spelen voor de grandslamtoernooien. Om dat te voorkomen wil hij tot Roland-Garros, dat op 28 mei van start gaat, zo veel mogelijk spelen.



Na Aix-en-Chapelle staat voor Goffin het Masters 1.000 van Rome (10-21 mei) op het programma, maar voor dat toernooi is hij wellicht al tot de kwalificaties veroordeeld. Momenteel is hij er 4e reserve voor een plaats op de hoofdtabel.



In Aix-en-Chapelle kan Goffin onder anderen de Fransman Richard Gasquet (ATP-43), de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP-44) en de Brit Jack Draper (ATP-48) ontmoeten.