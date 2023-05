Zizou Bergs blijft haatberichten ontvangen: "De app blokte ze nog niet af"

Na elke nederlaag krijgt Zizou Bergs haatberichten binnen.

"Het klinkt raar, maar je gaat dat normaal vinden", vertelt de Belgische nummer 2. "Als je begint met proftennis weet je dat je zulke reacties kan ontvangen."

Deze week had Bergs weer prijs na verlies in de kwalificaties van Roland Garros. De berichten stroomden weer binnen, zelfs op de sociale media van zijn vader.

Het grandslamtoernooi had nochtans de hulp van artificiële intelligentie (AI) ingeroepen om de spelers te vrijwaren van zulke berichten.

"Ik had me aangemeld voor de AI-app en het bericht gekregen dat die geslaagd was, maar blijkbaar was dat niet het geval", legt Bergs uit. "Bij mij werkte de app nog niet."

"Zulke apps zijn een stap in de goede richting", gaat de twintiger voort. "Hopelijk lukt het snel, want volgende week speel ik een toernooi in Duitsland."