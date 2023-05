Roland Garros gaat met AI-tool tennissers beschermen tegen online bagger

De Franse tennisfederatie gebruikt de AI-technologie Bodyguard, die grove commentaren op sociale media als Instagram, Twitter en TikTok wegfiltert.

Tennissers maken geregeld melding van scheldwoorden aan hun adres, vaak afkomstig van gokkers die geld hebben verloren.

Online haat is ook in andere sporten tegenwoordig schering en inslag. Zo waren er in de Jupiler Pro League in het voetbal recent nog haatberichten aan het adres van Toby Alderweireld en Noa Lang.

"Dit is geweldig voor het mentaal welzijn van de spelers", verklaart toernooidirectrice Amelie Mauresmo.

"Dit zal iedereen helpen wat meer vrijheid te hebben op de baan. Ik kan niet wachten om te zien hoe de spelers erop zullen reageren."