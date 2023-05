Toby Alderweireld ontdaan na haatbericht: "Dit gaat er ver over", Genk veroordeelt reactie

"Aan alles zijn grenzen", schrijft de verdediger. "Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken."

In zijn glansrijke carrière heeft Toby Alderweireld wel wat meegemaakt, maar in de nasleep van het duel tegen Racing Genk wist zelfs de ex-Rode Duivel niet wat hij las.

Racing Genk reageert: "Hier nemen we afstand van"

Tegenstander KRC Genk veroordeelt het haatbericht.

"Voetbal leeft van emoties, maar dergelijke reacties horen niet", begint de club in een reactie op de sociale media. "Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van."

"Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden."

"We believe in our support", besluiten ze in Genk.