Nico Denz is gezichtscrème van Jan Bakelants nog niet vergeten: "Mijn benen waren gladder dan ooit"

In Wielerclub Wattage vertelde Jan Bakelants dat tweevoudig Giro-ritwinnaar Nico Denz (Bora-Hansgrohe) als neoprof zijn pot gezichtscrème had gestolen om zijn benen te scheren. "Ik dacht dat die pot van het hotel was", wast Denz nu zijn handen in onschuld.

De Duitser Denz Nico beleeft de Giro van zijn leven met 2 knappe ritzeges vanuit de vlucht. Het sein voor Jan Bakelants om in Wielerclub Wattage een verhaal op te rakelen waarin neoprof Denz een jeugdzonde beging. Toen Bakelants en Denz ploegmakkers waren bij AG2R, deelden ze de kamer op stage in Denia (Spanje).



"Ik was toen net voor de heenvlucht een parfumerie binnengewandeld op de luchthaven. Op zoek naar een gezichtscrème omdat mijn huid altijd uitdroogde bij het scheren", legt Bakelants uit, die diep in zijn portefeuille moest tasten.



"De verkoopster zei me dat ze een fantastisch product had. Aan de kassa bleek het 170 euro te kosten, het was nochtans een klein potje."

Ik kwam zot en vertelde Denz dat die crème me 170 euro gekost had. Jan Bakelants

Maar het potje was zijn geld waard. "Mijn gezicht blonk als nooit tevoren", glundert Bakelants. "Alleen zakte de inhoud van dat potje verdacht snel." "Toen ik dacht dat ik alleen op de hotelkamer was, moest ik dringend naar het toilet. En wie zat daar in bad zijn benen te scheren? Nico Denz. Met mijn crème!" "Wat doe je nu?", riep Bakelants Denz toen toe. "Dit is supercrème", zei de Duitser zich van geen kwaad bewust. "Zo zacht!" "Ik kwam zot en vertelde Denz dat die crème me 170 euro gekost had. Hij bood me zijn excuses aan: "Sorry, sorry, ik zal die crème terugbetalen", zei hij." "Natuurlijk heb ik dat geld nooit gezien", lacht Bakelants. "Maar met 2 ritzeges in de Giro kan er nu wel zo'n potje van af."

Denz: "Ik durf die crème niet meer te gebruiken"