Bruno Armirail mag het roze lenen van Geraint Thomas, Nico Denz pakt zijn tweede zege

clock 17:18 17 uur 18. Geraint Thomas staat roze trui af. De Welshman kan vanavond wat vroeger de warme hotelkamer opzoeken, zonder de roze plichtplegingen. Het peloton komt binnen op meer dan 21 minuten van ritwinnaar Denz. Armirail kwam op 53" van Denz over de streep, wat betekent dat de Fransman het roze mag overnemen.

clock 17:13 17 uur 13. Thibaut Pinot, ploegmakker van Bruno Armirail, moet nog van fiets wisselen in de laatste kilometers. De nummer 10 uit het klassement kan snel weer vertrekken met hulp van een ploegmaat.

clock 17:12 17 uur 12. Als Geraint Thomas niet binnen de 5 minuten aankomt in Cassano Magnago, neemt Bruno Armirail het roze stokje over.

clock 17:06 17 uur 06. Aftellen voor het roze. Nu is het aftellen tot het peloton binnen bolt. Als dat meer dan 18 en een halve minuut na Bruno Armirail is, dan is de Fransman de nieuwe roze man.

clock 17:02 17 uur 02. Laurenz Rex wordt na een hele knappe etappe 4e. Ballerini en Skujins beten in het slot nog in het zand en zijn 5e en 6e.

clock 17:00 17 uur . Wat was dit een hectische slotfase. De 3 leiders kwamen dichtbij de zege, maar werden toch nog overrompeld door de achtervolgers. Denz bleek de rapste van die groep, maar was al heel vroeg zegezeker. Gee kwam daardoor nog gevaarlijk opzetten, maar werd uiteindelijk nog maar eens 2e. Bettiol is 3e.

clock 16:59 16 uur 59. Denz wint ook! Het is toch duidelijker dan gedacht: Nico Denz haalt het met een half wiel voorsprong.

clock 16:58 16 uur 58. De organisatie geeft nu toch Denz als ritwinnaar aan. Pakt de Duitser zijn 2e ritzege in deze Giro? We wachten nog even op de finishfoto als bevestiging.

clock 16:58 16 uur 58 match afgelopen end time Armirail komt binnen op 50 seconden Zal dat volstaan voor de roze trui?

clock 16:58 16 uur 58. Denz juicht! De Duitser denkt het al binnen te hebben in de sprint en gooit de armen in de lucht. Maar Gee lijkt het toch te halen, of zien we dat nu fout?

clock 16:57 16 uur 57. Bettiol zet de sprint van heel ver in, maar Denz en Gee komen nog mee.

clock 16:56 16 uur 56. De achtervolgers komen nog aansluiten!

clock 16:56 16 uur 56. Oldani speelt op de verrassing, Skujins moet het gat dichten. Ballerini zit in de beste positie.

clock 16:56 16 uur 56. Ballerini pakt toch nog eens over en zal de sprint vanop de kop moeten inzetten.

clock 16:55 Laatste kilometer. Met een voorsprong van een seconde of 10 gaan Oldani, Skujins en Ballerini de slotkilometer in. Is dat voldoende om stand te houden? Het wordt een dubbeltje op zijn kant. 16 uur 55. last km

clock 16:54 16 uur 54. De ene bocht volgt de andere in sneltempo op. Dat is natuurlijk wel in het voordeel van de 3 leiders, die alleen niet mogen beginnen te pokeren. Oldani durft wel eens een beurtje over te slaan.

clock 16:53 16 uur 53. Nog 4 kilometer. De achtervolgers zien de 3 leiders wel rijden. Komen Rex, Mayrhofer, Bettiol, Gee en Denz nog terug?

clock 16:52 16 uur 52. Alle 3 de ploegen die voorin vertegenwoordigd zijn, hebben al 1 of meer etappezeges te pakken in deze Giro. Dat was wel allemaal met renners die inmiddels naar huis zijn.

clock 16:50 20 seconden. Oldani, Skujins en Ballerini beseffen dat ze goed rond moeten blijven draaien en doen dat ook. Zij lijken om de ritzege mogen te gaan strijden in Cassano Magnago. 16 uur 50. time difference