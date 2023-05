Vluchters Rex en Serry over hun "ijskoude" dag in de aanval: "Had 4 jassen aan, maar de rest was plezant"

"Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat", vertelt een moegestreden Laurenz Rex (4e).

"Op 50 kilometer van de meet ging ik met mijn medevluchters all-in. Nadien moest ik lossen en heb ik nog alles gegeven in de sprint, maar het is niet gelukt. Ik geloofde er nochtans wel in."

"Ik ben hier in de eerste plaats om sterker te worden. Als ik nog een kans krijg deze Giro, ga ik het zeker nog proberen en anders lukt het me volgend jaar zeker wel!"

"De afdaling van de Simplonpas? Die was ijskoud. Ik had vier jassen aan op een gegeven moment. Buiten die afdaling was het allemaal plezant."