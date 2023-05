Geert De Vlieger, peter van 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: "Fietsen én centen ophalen"

Geert De Vlieger is een gedreven fietser, vorig jaar zette hij liefst 17.000 kilometer op de teller. Met de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker kan hij zijn passie koppelen aan een goed doel.

"We zitten in een vriendengroep waarin we 8 jaar geleden ook al eens iemand verloren hebben aan kanker, Hilde. Dan komt dat toch heel dichtbij", doet De Vlieger zijn persoonlijke verhaal bij Radio 2. "We krijgen er allemaal wel eens mee te maken."

"Wij fietsen allemaal heel graag en als je dat dan kunt koppelen aan een goed doel, dan kom je uit bij een fantastische organisatie als de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Daarbij kun je fietsen en je ondertussen ook nog engageren om centen op te halen."

"Met onze wielerploeg Moernaut Tigers staan we dit jaar met 4 teams aan de start. Voor het 4e jaar op rij hebben we heel veel centen opgehaald. Dit jaar een kleine 25.000 euro. Dat is veel geld en bovendien gaan wij weer een fantastische vierdaagse tegemoet."

"Tijdens zo'n rit komen heel veel intense verhalen samen. Niet alleen trieste verhalen, maar ook mooie verhalen van mensen die nog een toekomst zien of mensen die willen tonen dat ze helemaal terug zijn."

"Dat geeft de burger moed wanneer je op de fiets even op de tanden moet bijten, want er is altijd wel iemand die een zwaardere strijd aan het uitvechten is."