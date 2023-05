Nieuw sportpretpark wil mensen laten proeven van 50 sporten onder 1 dak: "Onontgonnen talent ontdekken"

Red Lion Thomas Briels en snowboarder Seppe Smits zijn alvast fan van de uitdagende simulaties in Sprakx.

In het sportpretpark in Hasselt kregen de topsporters al eens de kans om te proeven van de 50 sporten onder een dak. Niet alleen de klassieke sporten als voetbal, basketbal, roeien of darts zijn er te vinden. Met de hulp van technologische hoogstandjes kun je er van een klif springen met een wingsuit of in een F1-wagen kruipen.

Meer en gezonder bewegen, dat is missie van de zes initiatiefnemers achter Sparkx. Hun inspiratie haalden ze in het buitenland, met de bouw van hun eigen "sportainmentpark" startten ze in november 2022. Het park is nu klaar voor het grote publiek en biedt ruimte aan 330 bezoekers om tegelijkertijd te sporten.