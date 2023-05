Duurste sportclub ooit: Washington Commanders in NFL verkocht voor 5,5 miljard euro

Een consortium rond de Amerikaanse investeerder Josh Harris bereikte gisteravond een akkoord met de vorige eigenaren Dan en Tanya Snyder om de club uit de National Football League te kopen voor een recordbedrag van 6,05 miljard dollar (ruim 5,5 miljard euro).



Het vorige record van duurste club was in handen van de Denver Broncos, ook uit de NFL, met 4,65 miljard dollar (4,35 miljard euro). Chelsea ging vorig jaar over in de handen van de Amerikaan Todd Boehly voor 4,9 miljard euro, maar daar waren 2 miljard euro investeringen bij.



"We zijn zeer verheugd dat we een overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van de Commanders met Josh Harris en zijn indrukwekkende groep partners. We kijken ernaar uit om de verkoop binnenkort af te ronden en Josh en het team nog jaren te steunen", aldus Dan en Tanya Snyder in een verklaring.



De NFL moet de verkoop nog goedkeuren, maar dat zou slechts een formaliteit zijn.



Voor Josh Harris zal het de derde Amerikaanse sportploeg worden die hij (deels) in handen heeft. Hij bezit ook aandelen in het basketbalteam Philadelphia 76ers en het ijshockeyteam New Jersey Devils. De Commanders misten de afgelopen 2 jaar de play-offs en kwamen in 2005 voor het laatst voorbij de eerste ronde.