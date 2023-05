Marco Bezzecchi houdt het hoofd koel in incidentrijke MotoGP van Frankrijk

De meest besproken fase van de GP van Frankrijk kregen we op 22 ronden van het einde. WK-leider Francesco Bagnaia en Maverick Vinales gingen samen uit de bocht na een gevaarlijk, misschien zelfs roekeloos, inhaalmanoeuvre.



Terwijl beide heren overeind krabbelden en bijna met elkaar op de vuist gingen, ging het elders op het circuit van Le Mans weer mis. Deze keer vlogen Luca Marini en Alex Marquez spectaculair tegen de grond.



Nog meer pech voor de familie Marquez, want zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez leek op weg naar de 2e plaats toen hij een foutje maakte op 2 ronden van het einde.



Marco Bezzecchi kon alle incidenten vermijden en behaalde zo zijn tweede zege van het seizoen. In de WK-stand komt hij tot op 1 punt van Bagnaia.