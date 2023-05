Jago Geerts wordt 2e in Spanje, Herlings rijdt record van Everts van de tabellen

Liam Everts (KTM) werd 6e in Spanje, na een 7e en een 6e plaats in de 2 reeksen. Tweelingbroers Sacha (KTM) en Lucas Coenen (Husqvarna), beiden amper 16 jaar, beëindigden de GP als respectievelijk 9 en 14e . Lucas Coenen kwam wel ten val in de 2e reeks.

Jago Geerts had zaterdag al WK-punten gesprokkeld tijdens de kwalificaties en deed ook tijdens de Grote Prijs een goeie zaak in het wereldkampioenschap. Geerts werd 2e, achter de Duitser Simon Längenfelder. In de WK-stand loopt hij weer wat puntjes uit op de Italiaan Andrea Adamo, die zondag 3e werd.

Herlings doet beter dan Stefan Everts

In de MXGP was de overwinning voor de Nederlander Jeffrey Herlings. Voor de KTM-rijder was het zijn 102e GP-zege. Daarmee doet Herlings beter dan het legendarische record van Stefan Everts (101 zeges) dat hij vorige week al geëvenaard had in Portugal.

Herlings miste het hele vorige seizoen door een hielblessure. Hij vierde in maart zijn rentree met de 2e plaats in de Grote Prijs van Argentinië. Eind maart boekte hij in Sardinië zijn 100e GP-zege.

Met zijn overwinning van vandaag in Spanje maakt Herlings ook wat terrein goed op WK-leider Jorge Prado. De Spanjaard moest in eigen land vrede nemen met de 4e plaats. Prado telt in de WK-stand nog 6 punten bonus op Herlings.