Wereldkampioen sidecar Marvin Vanluchene moet zijn pink deels laten amputeren, maar hij blijft wel crossen

Marvin Vanluchene is gisteren onder het mes gegaan om het bovenstukje van zijn linkerpink te laten amputeren.

"Tijdens de Grote Prijs van Duitsland, de voorlaatste WK-manche van het seizoen, knalde een tegenstander op mijn pink toen hij langszij wou komen", doet Vanluchene zijn verhaal.

"Hij was gebroken en verschoven, maar omdat we nog voor de wereldtitel reden, hebben we hem in eerste instantie laten spalken."

Vanluchene beet op zijn tanden en verzekerde zich met bakkenist Glenn Janssens van de wereldtitel.

Begin oktober ging hij onder het mes en kreeg hij 3 pinnen aangebracht in zijn pink.