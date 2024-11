Formule 1 denkt aan ecologische voetafdruk en verschuift Grote Prijs Canada

Vanaf 2026 zal de Grote Prijs van Canada niet meer in juni, maar in mei op de Formule 1-kalender staan. Op die manier hoeven de teams niet over en weer te vliegen vanuit Europa.

Om de ecologische voetafdruk binnen de perken te houden probeert de Formule 1 de races in de verschillende continenten te groeperen.

In de zomermaanden racen de teams in Europa, tussendoor moeten ze wel even over en weer naar Noord-Amerika voor de GP van Canada.

Daar wil de Formule 1 verandering in brengen. De organisator van de race in Montréal gaat ermee akkoord om de wedstrijd te verschuiven van juni naar mei.

De verschuiving op de F1-kalender staat voor 2026 ingepland. Enkel de Internationale Automobielfederatie moet de wijziging nog goedkeuren.

Volgend jaar moeten de teams nog van Spanje naar Canada vliegen, om daarna weer koers te zetten naar Europa voor de GP van Oostenrijk.